Braccianti ridotti in ' schiavitù moderna' | 12 le persone arrestate Indagine della Dda di Potenza

Dodici persone sono state arrestate dai Carabinieri in un'operazione condotta dalla Dda di Potenza, che ha portato alla scoperta di un caso di sfruttamento lavorativo. Le indagini hanno evidenziato come alcuni braccianti siano stati costretti a lavorare in condizioni che si avvicinano a una forma di schiavitù moderna. L'intervento ha coinvolto diverse persone, tutte finite sotto accusa per attività legate allo sfruttamento e alla coercizione dei lavoratori.

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