Braccianti ridotti in ' schiavitù moderna' | 12 le persone arrestate Indagine della Dda di Potenza
Dodici persone sono state arrestate dai Carabinieri in un'operazione condotta dalla Dda di Potenza, che ha portato alla scoperta di un caso di sfruttamento lavorativo. Le indagini hanno evidenziato come alcuni braccianti siano stati costretti a lavorare in condizioni che si avvicinano a una forma di schiavitù moderna. L'intervento ha coinvolto diverse persone, tutte finite sotto accusa per attività legate allo sfruttamento e alla coercizione dei lavoratori.
Dodici persone sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Potenza, "su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti 'Decreti Flussi', riducendo in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli". L'operazione è condotta dai carabinieri dei Reparti operativi del Comando provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. In un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Potenza... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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Braccianti ridotti in 'schiavitù moderna': 12 persone arrestate dai Carabinieri. L'indagine sul 'Decreto Flussi' è coordinata dalla Dda di Potenza #ANSA x.com
INDAGINE SU DECRETO FLUSSI, BRACCIANTI AGRICOLI RIDOTTI IN SCHIAVITÙ MODERNA, 12 ARRESTI NELL’OPERAZIONE DEI CARABINIERI COORDINATA DALLA DDA CON L’ACCUSA DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA - Facebook facebook
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