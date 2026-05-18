Braccianti ridotti in ' schiavitù moderna' | 12 le persone arrestate Indagine della Dda di Potenza

Da feedpress.me 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici persone sono state arrestate dai Carabinieri in un'operazione condotta dalla Dda di Potenza, che ha portato alla scoperta di un caso di sfruttamento lavorativo. Le indagini hanno evidenziato come alcuni braccianti siano stati costretti a lavorare in condizioni che si avvicinano a una forma di schiavitù moderna. L'intervento ha coinvolto diverse persone, tutte finite sotto accusa per attività legate allo sfruttamento e alla coercizione dei lavoratori.

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Dodici persone sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Potenza, "su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti 'Decreti Flussi', riducendo in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli". L'operazione è condotta dai carabinieri dei Reparti operativi del Comando provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. In un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Potenza... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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