Potenza Benanti al centro del dibattito tra fede e IA a Potenza

A Potenza, si è acceso un dibattito tra fede e intelligenza artificiale, con il professor Benanti al centro delle discussioni. Sono state poste domande sulla possibile influenza dell’IA sulla percezione della dignità umana e sulle linee guida etiche che la Chiesa potrebbe proporre per le parrocchie della regione. L’incontro ha coinvolto esperti e rappresentanti religiosi, che hanno affrontato le implicazioni morali e etiche di queste tecnologie emergenti. La discussione si è svolta in un contesto aperto e partecipativo.

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? Domande chiave Come influenzerà l'IA la percezione della dignità umana secondo Benanti?. Quali linee guida etiche proporrà la Chiesa per le parrocchie lucane?. Chi guiderà il confronto tra fede e algoritmi all'Auditorium di Potenza?. Come potranno insegnanti e catechisti proteggere l'identità dei giovani dal digitale?.? In Breve Convegno il 5 giugno 2026 presso l'Auditorium del Parco del Seminario a Potenza.. Mons. Davide Carbonaro e Mons. Ciro Fanelli coordinano i momenti istituzionali e conclusivi.. Tavola rotonda con direttori diocesani, educatori e operatori pastorali giovanili dopo la lezione.. Linee guida e bibliografia dedicate per l'applicazione pratica nelle parrocchie della Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, Benanti al centro del dibattito tra fede e IA a Potenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Zichichi a Potenza: il grande dibattito tra scienza e fedeLunedì 13 aprile alle ore 19:45, Potenza ospiterà un incontro dedicato alla memoria e al pensiero del fisico Antonino Zichichi. Cinema a Potenza: tra pellicola e IA il nuovo corso degli studenti? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale aiutare a scrivere un cortometraggio? Chi ha guidato gli studenti nel passaggio dalla pellicola...