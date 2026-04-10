Lunedì 13 aprile alle 19:45 a Potenza si terrà un evento dedicato al fisico Antonino Zichichi, con un dibattito incentrato sui rapporti tra scienza e fede. La serata prevede interventi e discussioni sul ruolo della scienza nel contesto culturale e religioso, con la partecipazione di studiosi e relatori. L'iniziativa si svolge presso un luogo pubblico della città e mira a ricordare il contributo di Zichichi alla fisica e alla riflessione sui temi scientifici e spirituali.

Lunedì 13 aprile alle ore 19:45, Potenza ospiterà un incontro dedicato alla memoria e al pensiero del fisico Antonino Zichichi. L’evento, organizzato dall’Azione Cattolica di Santa Maria del Sepolcro, analizzerà il legame tra la ricerca scientifica e la dimensione spirituale, partendo dall’eredità lasciata dallo scienziato scomparso due mesi fa all’età di 96 anni. L’eredità di un gigante della fisica subnucleare. Il mondo accademico riflette sulle tracce lasciate da Antonino Zichichi, figura centrale nello sviluppo della fisica moderna. Il suo contributo è stato determinante per realtà internazionali come il CERN di Ginevra e ha permesso la nascita dei Laboratori nazionali di ricerca nel sottosuolo del Gran Sasso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zichichi a Potenza: il grande dibattito tra scienza e fede

Addio ad Antonio Zichichi, il grande fisico tra scienza e fedeAGI - È morto all'età di 96 anni il fisico e grande divulgatore scientifico Antonino Zichichi.

Addio ad Antonino Zichichi, il grande fisico tra scienza e fedeAGI - È morto all'età di 96 anni il fisico e grande divulgatore scientifico Antonino Zichichi.

Si parla di: La testimonianza di Antonino Zichichi, ovvero la fede alla prova della scienza.

Morto Antonino Zichichi, il fisico nucleare aveva 96 anniNato a Trapani nel 1929, si era laureato all'università di Palermo con una tesi in fisica, ha lavorato al Fermilab di Chicago e al CERN di Ginevra. Nel 1965 era alla guida del gruppo di ricerca che ... gazzetta.it

È morto il fisico Antonino ZichichiÈ morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia ... ansa.it