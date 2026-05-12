Cinema a Potenza | tra pellicola e IA il nuovo corso degli studenti

A Potenza, gli studenti di cinema stanno sperimentando un nuovo approccio che combina le tecniche tradizionali con l'uso dell'intelligenza artificiale. È stato organizzato un percorso formativo in cui si è discusso di come gli algoritmi possano supportare la scrittura di cortometraggi. Durante le sessioni, un docente ha accompagnato i giovani nel passaggio dalla lavorazione su pellicola alle nuove tecnologie digitali e ai sistemi intelligenti.

? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale aiutare a scrivere un cortometraggio?. Chi ha guidato gli studenti nel passaggio dalla pellicola agli algoritmi?. Cosa racconta il film prodotto dagli studenti sulla transizione climatica?. Come si uniscono la chimica della pellicola e la logica digitale?.? In Breve 40 studenti dell'Istituto G. Giorgi hanno completato 84 ore di formazione intensiva.. Proiezione del corto L'eclisse e masterclass di Valeria Sapienza il 15 maggio 2026.. Collaborazione tecnica con Fargo Produzioni, Augustus Color e Limbo S.r.l. per il progetto.. Percorso nato dall'evoluzione del precedente ciclo di studi C'era una volta il cinema.🔗 Leggi su Ameve.eu

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