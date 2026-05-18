Poste italiane contribuisce allo sviluppo economico della Provincia di Frosinone
Poste Italiane ha annunciato che ogni euro speso per l’acquisto di beni e servizi nella provincia di Frosinone contribuisce alla crescita economica locale. A livello nazionale, questa spesa produce un impatto pari a tre euro sul Prodotto Interno Lordo, con un valore totale di circa 14 miliardi di euro. La società ha evidenziato come i suoi investimenti e acquisti abbiano un effetto positivo sull’economia della zona, supportando attività e occupazione sul territorio.
Un euro speso da Poste Italiane per l’acquisto di beni e servizi genera un impatto pari a tre euro in termini di Prodotto interno lordo, per un valore complessivo di circa 14 miliardi di euro a livello nazionale.E gli effetti sono tangibili anche sul territorio dell’Area Centro di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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