Poste italiane contribuisce allo sviluppo economico della Provincia di Frosinone

Poste Italiane ha annunciato che ogni euro speso per l’acquisto di beni e servizi nella provincia di Frosinone contribuisce alla crescita economica locale. A livello nazionale, questa spesa produce un impatto pari a tre euro sul Prodotto Interno Lordo, con un valore totale di circa 14 miliardi di euro. La società ha evidenziato come i suoi investimenti e acquisti abbiano un effetto positivo sull’economia della zona, supportando attività e occupazione sul territorio.

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