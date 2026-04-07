Poste italiane in provincia di Frosinone +28% nella consegna dei pacchi

Da frosinonetoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell'ultimo anno, Poste Italiane ha consegnato quasi 350 milioni di pacchi in tutto il paese, registrando un aumento del 28% nelle consegne in provincia di Frosinone rispetto all'anno precedente. L'azienda si conferma come leader nel settore, con un incremento significativo delle consegne di pacchi a livello nazionale. I dati indicano una crescita costante delle attività di consegna, che coinvolgono anche specifiche aree territoriali.

Nel 2025, a livello nazionale, sono stati consegnati quasi 350 milioni di pacchi. In crescita anche i pagamenti digitali FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Autostrada A1, casello di Frosinone chiuso per lavori. Tutte le informazioni Reperti di Zancati Vecchio, "Insieme per Paliano" detta l'agenda: "Valorizziamo il sito e riportiamo i ritrovamenti in città" Ora legale 2026: da questa notte cambia l’ora. Ecco perché si spostano le lancette . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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