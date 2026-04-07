Poste italiane in provincia di Frosinone +28% nella consegna dei pacchi

Nel corso dell'ultimo anno, Poste Italiane ha consegnato quasi 350 milioni di pacchi in tutto il paese, registrando un aumento del 28% nelle consegne in provincia di Frosinone rispetto all'anno precedente. L'azienda si conferma come leader nel settore, con un incremento significativo delle consegne di pacchi a livello nazionale. I dati indicano una crescita costante delle attività di consegna, che coinvolgono anche specifiche aree territoriali.

Nel 2025, a livello nazionale, sono stati consegnati quasi 350 milioni di pacchi. In crescita anche i pagamenti digitali FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Autostrada A1, casello di Frosinone chiuso per lavori. Tutte le informazioni Reperti di Zancati Vecchio, "Insieme per Paliano" detta l'agenda: "Valorizziamo il sito e riportiamo i ritrovamenti in città" Ora legale 2026: da questa notte cambia l’ora. Ecco perché si spostano le lancette . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Installati in città da Poste Italiane e Dhl tre locker per la consegna e il ritiro dei pacchiI locker, collocati in via Saline, via Passolanciano e via Tiburtina a Pescara, sono fra i primi installati in Abruzzo e fanno parte dei 10mila che...

A Chieti e Sambuceto i primi locker installati in Abruzzo da Poste Italiane per la consegna e il ritiro dei pacchiLocker Italia, la joint venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce, ha installato due locker per la consegna e il ritiro...

Temi più discussi: Poste Italiane: colonnine di ricarica elettrica in altre otto località della provincia di Nuoro; Rilascio del passaporto, da oggi è possibile presentare la richiesta presso gli uffici postali; Rivoluzione Poste in provincia, due importanti novità nell'entroterra: chiusure, cantieri e nuovi servizi; Poste, la provincia di Messina sostiene la crescita dei pacchi consegnati dai postini.

Poste Italiane, in 11 piccoli comuni della provincia di Frosinone installate 16 nuove cassette postali smartPiù piccole e digitali, permetteranno con un semplice click sul sito di Poste Italiane di conoscere quotidianamente in tempo reale la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del ... tunews24.it

Poste Italiane: in provincia di Frosinone +28% nella consegna dei pacchi rispetto allo scorso annoNel 2025, a livello nazionale, sono stati consegnati quasi 350 milioni di pacchi. In crescita anche i pagamenti digitali ... tunews24.it

Sono in aumento gli attacchi di phishing, e spesso gli hacker cercano le loro vittime tra i milioni di utenti di Poste Italiane. Ecco cosa fare e non fare quando si riceve una mail che invita a cliccare da qualche parte - facebook.com facebook