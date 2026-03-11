Poste italiane in provincia di Frosinone aperte le selezioni per consulenti finanziari

Poste Italiane ha avviato una selezione in provincia di Frosinone per trovare laureati o laureandi interessati a lavorare come consulenti finanziari. Le persone interessate devono mostrare motivazione e disponibilità a seguire un percorso di formazione e sviluppo professionale. La posizione mira a rafforzare il team di consulenti finanziari dell’azienda nella zona.

Poste Italiane ricerca in provincia di Frosinone laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari.I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in.