Risanamento la struttura commissariale punta anche a riqualificare | l' idea per via Bonsignore

La struttura commissariale sta lavorando a progetti di riqualificazione per alcune micro-aree di via Bonsignore che sono state sgomberate e bonificate. Gli uffici stanno studiando ipotesi progettuali per restituire queste zone alla città con una nuova funzione e un aspetto rivisitato. L’obiettivo è rinnovare gli spazi e migliorare la fruibilità pubblica delle aree interessate.

Gli uffici della Struttura Commissiariale stanno lavorando ad ipotesi progettuali volte alla riqualificazione di alcune micro-aree già sgomberate e bonificate in modo da restituirle alla città con una nuova veste ed una nuova fruizione. Intere porzioni di territorio sono state liberate dalle baraccopoli e da condizioni di degrado e l'obiettivo è di rendere concreto questo cambiamento realizzando spazi a misura delle famiglie e dei bambini, con un forte valore simbolico. Le aree per le quali lo staff di architetti ed ingegneri della Struttura Commissariale sta valutando la trasformazione sono quelle di via Bonsignore e via Catanoso (in entrambi i casi le baraccopoli sono state demolite e le aree bonificate).