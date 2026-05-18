Mappa interattiva e monitoraggio dei cantieri | ecco il nuovo portale della ricostruzione post-alluvione

Da riminitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato attivato un nuovo portale online che permette di seguire in modo interattivo gli interventi di ricostruzione dopo l’alluvione nelle regioni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. La piattaforma, raggiungibile tramite il sito commissarioricostruzione.it, consente di visualizzare la mappa dei cantieri aperti e di monitorare lo stato dei lavori pubblici legati agli interventi di ripristino. La pubblicazione di questa mappa digitale intende rendere accessibili i dati sui lavori di ricostruzione a tutti gli utenti interessati.

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La Struttura commissariale ha reso operativa sul sito commissarioricostruzione.it la piattaforma digitale interattiva dedicata al monitoraggio pubblico degli interventi di ricostruzione post-evento nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Lo strumento, accessibile online da chiunque. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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