Mappa interattiva e monitoraggio dei cantieri | ecco il nuovo portale della ricostruzione post-alluvione
È stato attivato un nuovo portale online che permette di seguire in modo interattivo gli interventi di ricostruzione dopo l’alluvione nelle regioni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. La piattaforma, raggiungibile tramite il sito commissarioricostruzione.it, consente di visualizzare la mappa dei cantieri aperti e di monitorare lo stato dei lavori pubblici legati agli interventi di ripristino. La pubblicazione di questa mappa digitale intende rendere accessibili i dati sui lavori di ricostruzione a tutti gli utenti interessati.
La Struttura commissariale ha reso operativa sul sito commissarioricostruzione.it la piattaforma digitale interattiva dedicata al monitoraggio pubblico degli interventi di ricostruzione post-evento nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Lo strumento, accessibile online da chiunque. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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