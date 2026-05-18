Post-alluvione i cantieri diventano trasparenti | online la mappa per monitorare 2,7 miliardi di lavori

Dopo le recenti alluvioni, è stata resa accessibile online una mappa interattiva che permette di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione. La piattaforma, disponibile sul sito dedicato, mostra dettagli su circa 2,7 miliardi di interventi nelle regioni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. La mappa consente al pubblico di monitorare gli interventi in modo trasparente, offrendo una visione chiara delle attività di ricostruzione in corso sui territori colpiti.

La Struttura commissariale ha reso operativa sul sito commissarioricostruzione.it la piattaforma digitale interattiva dedicata al monitoraggio pubblico degli interventi di ricostruzione post-evento nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Lo strumento, accessibile online da chiunque. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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