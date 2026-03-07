Cantieri in città online il sito Bari in Progress con la mappa dei lavori in corso

È stato lanciato online il sito “Bari in Progress”, uno spazio digitale che raccoglie le informazioni sui cantieri e i progetti di trasformazione urbana nel capoluogo pugliese. La piattaforma presenta una mappa interattiva con i lavori in corso, offrendo un quadro aggiornato delle attività di edilizia e rinnovamento in città. Il portale mira a fornire un punto di riferimento per cittadini e professionisti interessati ai cambiamenti urbani.

Il portale permette di consultare lo stato di avanzamento dei principali interventi urbani. Leccese: "Uno strumento per informare i cittadini sui cantieri" È online “Bari in Progress”, il nuovo portale dedicato ai cantieri e ai progetti di trasformazione urbana che stanno interessando il capoluogo pugliese. Il sito nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno strumento semplice per conoscere i lavori in corso in città e seguire lo stato di avanzamento dei principali interventi nei diversi quartieri. Elemento centrale del portale è una mappa geolocalizzata che permette di individuare i principali cantieri attivi a Bari. Cliccando su ciascun intervento è possibile accedere a una scheda informativa con i dettagli dell’opera: descrizione del progetto, obiettivi, stato di avanzamento e aggiornamenti sulle diverse fasi dei lavori. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Lavori in corso: la mappa dei cantieri e dei divieti dal 5 gennaio

Lavori in corso: la mappa dei cantieri e dei divieti dal 19 gennaioManutenzione, nuove linee elettriche e segnaletica e naturalmente i cantieri del tram.

Una selezione di notizie su Cantieri in città online il sito Bari....

Temi più discussi: Cantieri in città, come cambia il traffico a Genova fino al 6 marzo; Nuovo palazzetto alla Vescovara: si inizia; Bari, nasce il Parco costiero Torre Carnosa: consegnato il cantiere del Lotto 3 di Costa Sud; Torna l’iniziativa Raccontare i Cantieri - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online.

'Bari in progress', online il nuovo sito su cantieri e progetti di trasformazione urbana con la mappa dei principali lavori in cittàBARI - È online da oggi Bari in Progress, il nuovo portale dedicato ai cantieri e ai progetti di trasformazione e rigenerazione urbana che stanno interessando la città di Bari. Il sito nasce con l’obi ... giornaledipuglia.com

Torre Annunziata, l’Amministrazione verifica lo stato dei lavori nei cantieri in corsoTorre Annunziata, 6 Marzo - L'Amministrazione Comunale ha visitato i cantieri in città per controllare lo stato dei lavori. Ieri mattina il sindaco Corrado ... sciscianonotizie.it

Partono due nuovi cantieri per il tram Sir2 a Padova: lavori in piazza Garibaldi e via San Marco con modifiche alla viabilità e deviazioni. L’inaugurazione della linea è prevista per la primavera 2027 - facebook.com facebook

Mancata sicurezza nei cantieri post sisma, tre persone denunciate. I controlli dei Carabinieri nel Maceratese. Tre attività sospese e ammende per 20mila euro #ANSA x.com