Freddo e pioggia non mollano la Sicilia | ancora una settimana ricca di rovesci

Un flusso di correnti fredde di origine balcanica continuerà ad interessare la Sicilia dando luogo a tempo a tratti instabile e freddo fino a martedì, tanto che sulla zona etnea la neve riuscirà a scendere fin verso quota 1500m. Mercoledì il rinforzo dell’anticiclone favorirà condizioni più stabili sulla nostra regione, con ritorno di ampi spazi soleggiati e temperature in aumento. A Palermo le massime raggiungeranno i 18°C, a Messina 18°C, a Catania 19°C, ad Agrigento 20°C. Nel corso di giovedì l’anticiclone tornerà ad indebolirsi per l’avanzata di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa, responsabile delle prime piogge in arrivo sulle aree settentrionali dell’isola. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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