Settimana soleggiata | temperature massime vicine ai 20 gradi

Questa settimana la regione vivrà giornate prevalentemente soleggiate con temperature massime attorno ai 20 gradi. La presenza di un anticiclone al largo della Penisola Iberica blocca le perturbazioni atlantiche, mentre una depressione sul Mediterraneo provoca l’ingresso di aria fredda da est. Questi fattori determinano condizioni di stabilità atmosferica e temperature miti sui territori interessati.

Per alcuni giorni la nostra regione si troverà in mezzo tra l’espansione dell’anticiclone al largo della Penisola Iberica che impedisce alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Europa occidentale e una depressione sul Mediterraneo che richiama sull’Italia aria fredda da est. Ci aspettano pertanto alcuni giorni caratterizzati da tempo in prevalenza soleggiato, anche se non mancherà il transito di qualche nuvola e di qualche debole precipitazione sui versanti settentrionali delle Alpi. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni sulle zone di pianura, mentre una maggiore oscillazione si osserverà sull’arco alpino con l’arrivo di alcuni impulsi freddi da nord. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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