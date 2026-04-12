Rovigo la scuola sfida l’esclusione con musica e street art

A Rovigo, l’istituto Edmondo De Amicis ha presentato un progetto nel Salone d’Onore del comune. Il piano prevede l’uso di musica e street art come strumenti per favorire l’inclusione sociale degli studenti. L’iniziativa si propone di coinvolgere i giovani attraverso attività artistiche, creando un collegamento tra espressione creativa e crescita personale. La presentazione ha attirato l’attenzione di rappresentanti locali e insegnanti.

L’istituto Edmondo De Amicis di Rovigo ha presentato nel Salone d’Onore del comune locale un ambizioso piano di attività che trasforma l’espressione artistica in un motore di integrazione sociale e professionale. Attraverso una rete di progetti che spaziano dalla musica alla street art, fino all’integrazione tra scuola e mondo del lavoro, la scuola si propone come un centro di produzione culturale capace di dialogare con l’intero tessuto cittadino. Musica e partecipazione: il ritmo dell’inclusione nel Dipartimento di Sostegno. Il cuore pulsante della proposta educativa risiede nel progetto denominato Andare a Tempo, un percorso strutturato all’interno del Dipartimento di Sostegno che punta a superare le barriere attraverso il linguaggio universale del suono.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovigo, la scuola sfida l’esclusione con musica e street art Mercatini, musica dal vivo e street art: torna il "Fritz Collective Fest"L'assessore Plumari: "Il Fritz Collective Fest trasforma viale Mazzoni in uno spazio completamente inedito e diventa motore di tutto il centro...