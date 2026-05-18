Durante il concerto dei Pooh all’Arena di Verona, sabato 16 maggio, un artista ha accusato un malore improvviso. L’evento si è interrotto subito dopo, con il pubblico che ha assistito a una scena di preoccupazione e confusione. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma le condizioni dell’artista sono risultate gravi. La serata si è conclusa con la notizia del decesso, suscitando shock tra i presenti e tra i fan che seguivano il gruppo musicale.

La serata di sabato 16 maggio si è trasformata in un dramma improvviso all’interno della suggestiva cornice dell’Arena di Verona, dove si stava svolgendo un attesissimo concerto dei Pooh. Tra il pubblico entusiasta che affollava le gradinate e la platea della storica arena veneta, un uomo ha accusato un improvviso e fatale malore che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori presenti sul posto e i ripetuti tentativi di rianimazione cardiopolmonare proseguiti ininterrottamente per diversi minuti, il battito cardiaco dell’uomo non è mai ripreso. L’evento ha suscitato profondo sgomento tra i presenti e ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità economica e sociale del capoluogo lombardo, dove la vittima era profondamente radicata per via delle sue molteplici attività professionali e commerciali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pooh, malore durante il concerto: “Morto all’improvviso”. Shock generale

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