Malore durante concerto dei Pooh in Arena morto imprenditore milanese
Sabato 16 maggio, durante un concerto dei Pooh in un'arena, un imprenditore milanese ha accusato un malore e successivamente è deceduto. La serata è stata dedicata ai festeggiamenti per il sessantesimo anniversario della band, attirando migliaia di persone. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’evento e stanno esaminando eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato sgomento tra i presenti e tra la comunità locale, che si è ritrovata a piangere la perdita improvvisa.
La serata di sabato scorso, 16 maggio, rimarrà impressa nella memoria delle migliaia di spettatori presenti all'Arena per celebrare il sessantesimo anniversario della carriera dei Pooh. Ma quella che doveva essere una notte di festa si è trasformata in un dramma quando, poco dopo l'inizio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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