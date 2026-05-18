Malore durante concerto dei Pooh in Arena morto imprenditore milanese

Sabato 16 maggio, durante un concerto dei Pooh in un'arena, un imprenditore milanese ha accusato un malore e successivamente è deceduto. La serata è stata dedicata ai festeggiamenti per il sessantesimo anniversario della band, attirando migliaia di persone. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’evento e stanno esaminando eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato sgomento tra i presenti e tra la comunità locale, che si è ritrovata a piangere la perdita improvvisa.

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