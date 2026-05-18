Pollena Trocchia | due donne morte precipitate in un cantiere edile | ipotesi duplice omicidio

Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. I corpi senza vita sono stati rinvenuti poco prima dell'una di notte. Le cause della morte sono ancora da chiarire, e sulla scena sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini. Al momento, si ipotizza un duplice omicidio, ma non ci sono ancora dettagli certi sulle circostanze dell’accaduto. La zona è stata isolata in attesa di ulteriori accertamenti.

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Giallo drammatico in provincia di Napoli. I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Sul luogo del ritrovamento, in viale Italia, si sono recati i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari di Cercola. I corpi delle donne erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Casoria, Adriano muore a 16 anni per una crisi allergica: aveva mangiato un gelato Nel cantiere al lavoro anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: ipotesi duplice omicidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Due donne sono state trovate morte in un cantiere in provincia di Napoli Sullo stesso argomento Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: in corso l'identificazioneI Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia in un... Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiI corpi di due donne sono stati ritrovati in un cantiere edile a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Si indaga a 360 gradi e appare improbabile l'ipotesi suicidio. #ANSA x.com Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it Napoli, due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena TrocchiaDue donne trovate morte in un edificio in costruzione nel Napoletano. I corpi nel piano seminterrato del cantiere: indagano i Carabinieri. adnkronos.com