Blitz antidroga dei Carabinieri: trovate dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e contanti. L’operazione antidroga dei Carabinieri. I Carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato R. P., 34enne di Pollena Trocchia, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’intervento rientra in un servizio mirato di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. La perquisizione in casa. Nel corso dell’attività, i militari hanno perquisito l’abitazione del 34enne. All’interno della sua camera da letto sono state rinvenute 11 dosi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento della droga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pollena Trocchia, cocaina e 3.500 euro nascosti in camera: arrestato 34enne

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