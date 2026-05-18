Pollena Trocchia due donne morte in un cantiere edile | duplice omicidio c' è un arresto

Nella notte, in un cantiere edile di Pollena Trocchia, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due donne poco prima dell'una. Le autorità hanno avviato le indagini e hanno arrestato una persona sospettata coinvolta nel fatto. La scena del crimine è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dell’evento. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra le forze dell’ordine.

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Duplice omicidio in provincia di Napoli. I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Sul luogo del ritrovamento, in viale Italia, si sono recati i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari di Cercola. I corpi delle donne erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Le due vittime sono una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine. Casoria, Adriano muore a 16 anni per una crisi allergica: aveva mangiato un gelato Nel cantiere al lavoro anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pollena Trocchia, due donne morte in un cantiere edile: duplice omicidio, c'è un arresto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pollena Trocchia, due donne morte in un cantiere edile: erano prostitute, duplice omicidio,... Sullo stesso argomento Leggi anche: Pollena Trocchia, due donne morte in un cantiere edile: erano prostitute, duplice omicidio, c'è un arresto Leggi anche: Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: ipotesi duplice omicidio Svolta immediata nel giallo di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. E' stato sottoposto a fermo per duplice omicidio, infatti, un 48enne del luogo ritenuto responsabile di avere ucciso, in due giorni diversi, due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel x.com Due donne uccise a Pollena Trocchia, l’uomo fermato ammette: ammazzate in due giorni diversiUn uomo di 48 anni di Sant'Anastasia è stato fermato per duplice omicidio delle due donne ritrovate stanotte in un cantiere a Pollena Trocchia ... fanpage.it Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it