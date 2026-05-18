Pollena Trocchia due donne morte in un cantiere edile | duplice omicidio c' è un arresto

Da ilmattino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, in un cantiere edile di Pollena Trocchia, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due donne poco prima dell'una. Le autorità hanno avviato le indagini e hanno arrestato una persona sospettata coinvolta nel fatto. La scena del crimine è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dell’evento. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra le forze dell’ordine.

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Duplice omicidio in provincia di Napoli. I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Sul luogo del ritrovamento, in viale Italia, si sono recati i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari di Cercola. I corpi delle donne erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Le due vittime sono una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine. Casoria, Adriano muore a 16 anni per una crisi allergica: aveva mangiato un gelato Nel cantiere al lavoro anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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