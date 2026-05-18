Pollena Trocchia due donne morte in un cantiere edile | erano prostitute duplice omicidio c' è un arresto
Nella notte, poco prima dell'una, in un cantiere edile di Pollena Trocchia, sono stati trovati i corpi senza vita di due donne. Entrambe erano prostitute e sono state uccise in un episodio che viene considerato un duplice omicidio. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. È stato già eseguito un arresto nell’ambito delle indagini in corso. La scena del delitto è stata sottoposta a sequestro dalle forze dell'ordine.
Duplice omicidio in provincia di Napoli. I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Sul luogo del ritrovamento, in viale Italia, si sono recati i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari di Cercola. I corpi delle donne erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Casoria, Adriano muore a 16 anni per una crisi allergica: aveva mangiato un gelato Nel cantiere al lavoro anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Pollena Trocchia, due donne trovate morte in cantiere: duplice omicidio, interrogato un sospettato
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