Pollena Trocchia due donne morte in un cantiere edile | erano prostitute duplice omicidio c' è un arresto

Nella notte, poco prima dell'una, in un cantiere edile di Pollena Trocchia, sono stati trovati i corpi senza vita di due donne. Entrambe erano prostitute e sono state uccise in un episodio che viene considerato un duplice omicidio. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. È stato già eseguito un arresto nell’ambito delle indagini in corso. La scena del delitto è stata sottoposta a sequestro dalle forze dell'ordine.

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