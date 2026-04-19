Lacrime cori e applausi Note di Vasco e De Gregori

La città si è fermata, riempita da emozioni profonde e silenziose, mentre la gente si riuniva in attesa di un momento speciale. Tra lacrime, cori e applausi, si sono ascoltate le note di artisti come Vasco e De Gregori, creando un’atmosfera intensa e partecipata. La partecipazione si è manifestata attraverso gesti e silenzi condivisi, rendendo quell’istante un ricordo collettivo indelebile.

di Daniele Rosi La città si è fermata. In silenzio, ma con una presenza che ha parlato più di qualsiasi altra parola. Ieri la città ha dato l’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni, 47 anni, ucciso in piazza Palma la scorsa settimana a seguito di un’ aggressione. In una giornata segnata dal lutto cittadino proclamato dall’amministrazione comunale, dopo la fiaccolata che nei giorni scorsi aveva raccolto migliaia di persone, un ’fiume’ umano è tornato a riempire la chiesa, le strade e il ’cuore’ di Massa. Una comunità unita nel dolore, composta, con la voglia di sapere quanto è successo, ma anche profondamente scossa da una perdita che lascia un vuoto difficile da colmare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lacrime, cori e applausi. Note di Vasco e De Gregori Notizie correlate De Gregori tra teatro e poesia. Quando le note toccano il cuorePESARO Va in scena sabato alle 21 al teatro “Piccola Ribalta” di Pesaro, nell’ambito della giornata mondiale della poesia, “Le linee della vita”,... L’ultimo saluto a Danilo sulle note di Vasco RossiUn addio con alcune canzoni di Vasco Rossi a fare da colonna sonora per salutare Danilo Silvestri, vinto a soli 64 anni di età da complicazioni...