Colpo di scena Ac Prato cambia la presidenza | l’incarico passa da Asmaa Gacem ad Antonio Politano

Il 24 marzo 2026, la Finres Spa ha annunciato il cambio di presidenza dell’AC Prato. L’incarico passa da Asmaa Gacem ad Antonio Politano. La società proprietaria del club, dal luglio precedente, ha reso noto il nuovo assetto direttivo attraverso una comunicazione ufficiale. La situazione si verifica nel corso di una settimana che ha visto diverse novità nel settore sportivo locale.

Prato, 24 marzo 2026 - Colpo di scena: cambia la presidenza dell’ Ac Prato. A comunicarlo è la Finres Spa, proprietaria del sodalizio biancazzurro dalla scorsa estate. L’incarico passa di mano da Asmaa Gacem al marito Antonio Politano. Non sono stati ancora resi noti i motivi che hanno portato a questo avvicendamento al vertice della società laniera. Il comunicato di Finres Spa. “Finres S.p.A., società a partecipazione finanziaria con sede a Firenze e proprietaria dell’AC Prato, comunica di aver deliberato in data odierna un avvicendamento alla Presidenza della società, con la conclusione dell’incarico affidato ad Asmaa Gacem. Contestualmente, si rende noto che l’incarico di Presidente dell’AC Prato è stato conferito ad Antonio Politano, attuale Amministratore unico di Finres 5 p. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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