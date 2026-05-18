Podio all’autodromo di Monza per la squadra femminile di Asst Lariana alla Ride Beat
Domenica 16 maggio si è svolta alla pista dell’autodromo di Monza una gara ciclistica a staffetta chiamata Ride Beat. La competizione ha visto in azione diverse squadre, tra cui quella femminile di Asst Lariana. Questa formazione ha concluso la prova in terza posizione, raggiungendo il podio. La gara ha attirato numerosi spettatori e appassionati di ciclismo, con le squadre che si sono sfidate su un circuito noto a livello internazionale.
Alla Ride Beat, la gara ciclistica a staffetta sul circuito dell’autodromo di Monza che si è corsa domenica 16 maggio, la squadra femminile di Asst Lariana ha ottenuto il terzo posto. L’evento, alla sua terza edizione, combina agonismo, team building e beneficenza grazie alla partecipazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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