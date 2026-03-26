È stato annunciato il nome del nuovo direttore della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di Asst Lariana. Si tratta del dottor Marco Siviero, nato nel 1978, che assumerà ufficialmente il ruolo nel settore sanitario della zona di Como. Questa nomina rappresenta un cambiamento nel reparto dedicato ai servizi per bambini e adolescenti.

Esperienza tra tutela dei minori, disagio giovanile e ambito forense: il profilo del medico chiamato a guidare la struttura: la sua carriera Nuova nomina in sanità sul territorio comasco. Il dottor Marco Siviero, classe 1978, è il nuovo direttore della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di Asst Lariana. La nomina è stata deliberata dalla direzione aziendale al termine della procedura di selezione. La struttura, inserita nel Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze, coordina le attività ambulatoriali dedicate alle patologie neuropsichiatriche dell’infanzia e dell’adolescenza, tra poli territoriali e ospedale. L’obiettivo è garantire una presa in carico multidisciplinare dei minori e un’integrazione costante con scuola, servizi sociali e autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Vi presentiamo Marco Siviero, nuovo direttore della Neuropsichiatria infantile di Asst Lariana

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