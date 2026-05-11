Specialista in trapianti arteriosi e piede diabetico | chi è Barbara Campanati nuovo primario di Asst Lariana
Oggi si è insediata ufficialmente la dottoressa Barbara Campanati come nuovo primario della Chirurgia Vascolare presso l’Asst Lariana. Specializzata in trapianti arteriosi e trattamento del piede diabetico, la professionista ha preso servizio presso la struttura complessa dell’azienda sanitaria lariana. La nomina porta un cambio alla guida del reparto, che si occupa di interventi vascolari e cure specifiche per il piede diabetico.
Nuovo volto ai vertici della Chirurgia Vascolare di Asst Lariana. Ha preso ufficialmente servizio oggi la dottoressa Barbara Campanati, nominata nuovo primario della struttura complessa dell’azienda sanitaria lariana.Laureata in Medicina nel 1994 e specializzata in Chirurgia Vascolare nel 1999.🔗 Leggi su Quicomo.it
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