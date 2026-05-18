Pmi e strategie | seminario Confapi e Ugdcec sul cambiamento

Un seminario organizzato da un’associazione di imprese e un centro di formazione ha affrontato le strategie delle piccole e medie imprese di fronte alle sfide attuali. Durante l’evento, sono stati presentati strumenti e metodi per adattarsi ai cambiamenti del mercato e migliorare la gestione aziendale. Sono intervenuti esperti del settore, che hanno illustrato casi pratici e approcci innovativi per sostenere la crescita delle imprese di dimensioni ridotte. L’incontro si è svolto in una sede dedicata alla formazione imprenditoriale.

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