Pmi e strategie | seminario Confapi e Ugdcec sul cambiamento
Un seminario organizzato da un’associazione di imprese e un centro di formazione ha affrontato le strategie delle piccole e medie imprese di fronte alle sfide attuali. Durante l’evento, sono stati presentati strumenti e metodi per adattarsi ai cambiamenti del mercato e migliorare la gestione aziendale. Sono intervenuti esperti del settore, che hanno illustrato casi pratici e approcci innovativi per sostenere la crescita delle imprese di dimensioni ridotte. L’incontro si è svolto in una sede dedicata alla formazione imprenditoriale.
Il tessuto economico delle Pmi affronta oggi sfide complesse che richiedono visione strategica e risposte tempestive. Ecco il senso con cui Confapi Industria Piacenza e l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ugdcec) di Piacenza promuovono il seminario “Guidare il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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