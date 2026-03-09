Durante una puntata di Sky Calcio Club, Caressa ha parlato di Ricci, sottolineando che ne hanno visti dare così tanti. Ha anche commentato un episodio specifico, il calcio di rigore non assegnato all’Inter per un tocco di braccio di Ricci, considerando il possibile cambiamento come molto deciso.

Inter News 24 Caressa nel corso di Sky Calcio Club ha commentato il calcio di rigore non dato all’Inter per tocco di braccio di Ricci. Fabio Caressa si è espresso sulla questione tocco di braccio di Samuele Ricci. Il telecronista, nel corso di Sky Calcio Club, ha detto la sua sull’episodio che tanto sta facendo discutere. Queste le sue parole: NE ABBIAMO VISTI « Prova a tirare indietro il braccio ma verso il pallone. L’arbitro sembra impallato dal giocatore e non può vedere. Dati così quest’anno ne abbiamo visti. Il braccio è netto, staccato. Qui ci siamo battuti per questo. Se cambi il modo di decidere devi fare una comunicazione ufficiale. Se finora hai fatto in un determinato modo e ora cambi devi dirlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caressa: «Ricci? Ne abbiamo visti dare così. Se è un cambiamento è un cambiamento drastico»

