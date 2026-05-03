Nel campionato di Serie B, Redel Viola e Benevento si preparano a sfidarsi al Palacalafiore. La partita vedrà la Redel Viola cercare di contenere le azioni di Acosta Marte, uno dei giocatori più influenti della squadra ospite. Contestualmente, i padroni di casa si affidano a un giocatore chiave per controllare il ritmo del gioco e contrastare le offensive avversarie. La sfida si preannuncia intensa e ricca di momenti decisivi.

? Cosa scoprirai Come farà la Redel Viola a frenare l'impatto di Acosta Marte?. Chi sarà il giocatore chiave per gestire il ritmo di Benevento?. Quale strategia userà la Miwa per colpire dal perimetro al Palacalafiore?. Cosa determinerà il sopravvento psicologico tra le due squadre stasera?.? In Breve Murolo media 10.8 punti e 4.5 assist, Acosta Marte segna 14.7 punti a partita.. Giacomi e Filipovic sono elementi chiave del roster allenato da coach Adolfo Parrillo.. Incontro programmato per domenica 03 maggio 2026 al Palacalafiore con arbitri Filesi e Giunta.. Diretta streaming disponibile sui canali social ufficiali della squadra Redel Viola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie B: Redel Viola e Benevento si sfidano al Palacalafiore

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