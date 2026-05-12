Nella fase dei playoff di Serie B, la Redel Viola e il Catanzaro hanno vinto le rispettive partite e si sono qualificati per i quarti di finale. La Redel Viola ha battuto la squadra di Barcellona, mentre il Catanzaro ha sconfitto la Virtus Matera. Le prossime sfide vedranno i due team affrontarsi per accedere alle semifinali. La competizione continua con le squadre che cercano di avanzare nel tabellone.

? Punti chiave Chi riuscirà a superare la sfida tra Redel Viola e Barcellona?. Come farà la Basket Academy Catanzaro a battere la Virtus Matera?. Quali squadre manterranno la lucidità nei nuovi accoppiamenti dei quarti?. Perché l'Esperia Olimpia Cagliari è diventata la favorita dopo il successo?.? In Breve Redel Viola sfidante Barcellona Basket nei quarti dopo il 90-77 contro Benevento.. Catanzaro vince 67-72 a Viterbo e affronta la Virtus Matera nei quarti.. Avellino batte Messina 82-55 e si misura con l'Esperia Olimpia Cagliari.. Cagliari supera Brindisi 82-70 e affronta il Felice Scandone Avellino.. La Redel Viola ha conquistato l’accesso...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie B: Redel Viola e Catanzaro vincono e volano ai quarti

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