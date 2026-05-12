Playoff Serie B | Redel Viola e Catanzaro vincono e volano ai quarti

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella fase dei playoff di Serie B, la Redel Viola e il Catanzaro hanno vinto le rispettive partite e si sono qualificati per i quarti di finale. La Redel Viola ha battuto la squadra di Barcellona, mentre il Catanzaro ha sconfitto la Virtus Matera. Le prossime sfide vedranno i due team affrontarsi per accedere alle semifinali. La competizione continua con le squadre che cercano di avanzare nel tabellone.

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