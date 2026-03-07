Minacciato col coltello e riempito di pugni per la sigaretta elettronica

A Ferrara, un uomo è stato minacciato con un coltello e colpito con pugni da un'altra persona che voleva la sua sigaretta elettronica. L'episodio si è verificato il 7 marzo 2026 e avrebbe avuto come scopo il furto del dispositivo. La vittima ha riportato danni e ha richiesto assistenza, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

Ferrara, 7 marzo 2026 – Prima il coltello che scintilla nel buio, poi due pugni ben assestati. Il tutto – pare – soltanto per impossessarsi di una sigaretta elettronica. Sono i contorni della follia avvenuta all’alba di giovedì nella zona di via Bagaro. I protagonisti della violenta aggressione sono due soggetti, uno dei quali è riuscito a fuggire, mentre l’altro è stato rapidamente individuato e arrestato dagli agenti delle volanti accorsi a seguito dell’allarme lanciato dal malcapitato. L’arrestato è comparso ieri mattina in tribunale per l’udienza di convalida, celebrata davanti al giudice per le indagini preliminari. Violenza in stazione, lite a colpi di martello: uomo gravemente ferito L’aggressione I fatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacciato col coltello e riempito di pugni per la sigaretta elettronica Lo minacciano con un coltello per rubare la sigaretta elettronica: tre minori arrestatiHanno rubato la sigaretta elettronica a un passante minacciandolo con un coltello: per questo tre minorenni sono stati arrestati dalla polizia di... Leggi anche: Minacciato con un coltello, pugni al volto: rapinatore arrestato grazie a un passante Approfondimenti e contenuti su Minacciato col coltello e riempito di.... Temi più discussi: Disabile minacciato col coltello; Minacciato col coltello e riempito di pugni per la sigaretta elettronica; Entra in una scuola con il coltello e minaccia uno studente disabile: Ti taglio le gambe; Minacciato col coltello e costretto a prelevare al bancomat: denunciati due giovani. VIDEO. Aggredita dal compagno e minacciata con un coltello: lancia l’allarme e lo manda in cellaCesano Maderno, arrivano i carabinieri e scatta il Codice rosso: l’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti familiari ... ilgiorno.it Minacciato col coltello e costretto a prelevare denaro: denunciati due giovaniSANT’ILARIO D’ENZA (Reggio Emilia) – Per l’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio del 12 febbraio, i carabinieri di Sant’Ilario hanno denunciato due giovani di 19 e 23 anni, nordafricani e residenti ... reggionline.com Elia è ancora una persona scomparsa: Il giovane che si è allontanato da Roma il 20 gennaio era stato minacciato “Ti prego, fatti almeno sentire”, l’ultimo appello della madre a “Chi l’ha visto” per il suo compleanno. Qualcuno lo ha incontrato o ha sue notizie facebook L’Europa risponde alle parole del Presidente americano Trump, che ha minacciato ritorsioni commerciali contro i Paesi comunitari che non hanno concesso l’uso delle loro basi militari per l’attacco all’Iran. x.com