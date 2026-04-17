Avere figli non rende più felici ogni giorno lo studio internazionale che spiega cosa succede | più senso della vita meno felicità di coppia

Uno studio internazionale rivela che avere figli non garantisce un aumento quotidiano della felicità. La ricerca evidenzia come, pur portando un maggiore senso della vita, la presenza di figli possa ridurre la soddisfazione nelle relazioni di coppia. Molti genitori si aspettano che i figli migliorino la serenità domestica, ma i dati mostrano che questa promessa non si traduce automaticamente in benessere quotidiano.

Molti genitori si aspettano che un figlio porti un incremento permanente della serenità domestica. La letteratura scientifica, invece, non ha mai dimostrato in modo univoco questo legame. Uno studio pubblicato su Evolutionary Psychology da un gruppo di studiosi dell’Università di Nicosia quantifica ora il divario tra benessere edonico ed eudaimonico, offrendo una spiegazione del “paradosso evolutivo” della procreazione. L’analisi merita attenzione perché tocca scelte esistenziali, politiche familiari e la salute delle relazioni di coppia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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