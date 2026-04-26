Pitbull azzanna una donna e non la lascia | abbattuto a colpi di pistola a Ischia

Una donna è stata azzannata da un cane di razza pitbull a Barano d'Ischia. Il cane ha morso e tenuto ferma la vittima, che non riusciva a liberarsi. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e hanno abbattuto il cane con colpi di pistola. La donna ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza medica. La vicenda si è verificata in una zona residenziale dell'isola.

Donna azzannata da un pitbull a Barano d'Ischia. Il cane la mordeva e stringeva la presa senza lasciarla. La polizia ha dovuto abbatterlo per liberarla.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pitbull aggredisce due conviventi a Ischia: feriti un uomo di 54 anni e una donna di 43Paura sull’isola d’Ischia, dove un pitbull ha aggredito due conviventi, un uomo di 54 anni e una donna di 43, provocando diverse ferite. Pitbull azzanna una bambina: cane e proprietari spariti, la bimba è in ospedale a SalernoUna bimba azzannata da un pitbull in villa comunale a Salerno: la piccola ha riportato per fortuna ferite superficiali. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Donna di 60 anni aggredita e uccisa a morsi da più cani: tragedia nei boschi in Valtellina; Orrore a Palestrina: uccide il suo pastore tedesco a calci in strada. Rischia 4 anni; Il dramma di Lucia Tognela morta e dilaniata dai cani a Trivigno: uccisa dai molossi o attaccata dopo un malore; Mamma di due figli trovata morta nel bosco. Il terribile sospetto: è stata sbranata e uccisa da un branco di cani?. Ischia, donna azzannata dal pitbull del fratello: la polizia interviene, spara e uccide il caneL'intervento degli agenti dopo l'allarme: «Non c'era altra soluzione per salvarla» L'articolo Ischia, donna azzannata dal pitbull del fratello: la polizia interviene, spara e uccide il cane proviene d ... msn.com Ischia, pitbull assale donna: abbattuto dalla poliziaGli agenti costretti a sparare: il cane aveva azzannato la vittima e non si staccava da lei ... msn.com 6Zampe - Cinofili per Amore. . un educatore cinofilo all'interno di un canile è stato aggredito da un pitbull ha rischiato di perdere l'uso di un piede. il problema non è il tipo di cane, ma la cattiva gestione della sicurezza degli operatori di canile #sicurezzasullavo - facebook.com facebook