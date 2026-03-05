L' arte di anticipare i tempi della libertà femminile | omaggio a Jane Austen

A Brindisi si svolge un evento dedicato a Jane Austen, scrittrice che ha segnato la letteratura mondiale. La manifestazione mette in luce come le sue opere riflettano una visione della libertà femminile ancora attuale. Sono presenti studiosi, lettori e appassionati che approfondiscono il ruolo della scrittrice nel panorama culturale. L'iniziativa si concentra sulla figura di Austen e sul suo contributo letterario.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) BRINDISI - La figura di Jane Austen al centro di un evento che rivela la straordinaria modernità di una delle voci più importanti della letteratura mondiale. Venerdì 6 marzo, alle ore 18:00, la sala conferenze dell'Accademia degli Erranti ospiterà l'incontro "Jane Austen è più attuale che mai - Libertà femminile ieri e oggi". Un nuovo appuntamento della rassegna "Pagine Erranti – Brindisi città che legge", organizzata dall'A. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

”Nel giardino di Jane Austen”, la botanica che diventa narrazione: Letteratura, natura e arte RegencyNel giardino di Jane Austen di Molly Williams edito Aboca Edizioni è un prezioso e pregiato volume curato con l’eleganza editoriale che...

Due secoli e mezzo fa nasceva Jane Austen, una scrittrice in grado di descrivere la condizione femminile in modo straordinariamente attuale.Jane Austen è l’autrice che tutti conosciamo anche senza averne mai letto i libri.

Tutti gli aggiornamenti su Jane Austen.

L'arte di anticipare i tempi della libertà femminile: omaggio a Jane AustenBRINDISI - La figura di Jane Austen al centro di un evento che rivela la straordinaria modernità di una delle voci più importanti della letteratura mondiale. Venerdì 6 marzo, alle ore 18:00, la sala c ... brindisireport.it

È stato anche l’anno di Jane AustenIl 16 dicembre 2025 è caduto il 250esimo anniversario dalla nascita di Jane Austen, avvenuta nel 1755 a Steventon, nell’Hampshire. Nonostante la scrittrice di Ragione e sentimento, Orgoglio e ... rollingstone.it