Giovedì 16 aprile alle 17:30 si terrà a Caltanissetta un incontro dedicato a Jane Austen, intitolato

Giovedì 16 aprile, alle ore 17:30, la Sala Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta ospiterà un confronto culturale incentrato sulla figura di Jane Austen, intitolato Jane Austen – oltre le convenzioni. L’evento è organizzato dalla sezione locale della Fidapa, che lavora in stretta sinergia con il Distretto Sicilia di F.I.D.A.P.A. BPW Italy, per celebrare il cinquantesimo anniversario della fondazione dell’associazione. Un dialogo tra letteratura, psicologia e impegno sociale. L’appuntamento vedrà la partecipazione di diverse figure professionali che approfondiranno i temi della scrittrice inglese da diverse prospettive. Agata Maisano, docente presso il liceo classico Ruggero Settimo, interverrà analizzando il profilo di Jane Austen come donna e letterata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jane Austen a Caltanissetta: la letteratura sfida i ruoli di genere

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