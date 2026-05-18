Pisogne gli incontri con i carabinieri e le lezioni anti truffa | La miglior difesa è la prevenzione

A Pisogne si sono svolti incontri con i carabinieri dedicati alla sicurezza, con un focus specifico sulle truffe. Durante gli incontri, i militari hanno illustrato ai cittadini le modalità più comuni di raggiro e fornito consigli pratici su come riconoscere e evitare le truffe. Sono state anche distribuite schede informative e risposto alle domande dei partecipanti. L’obiettivo principale è stato sensibilizzare la comunità sull’importanza di adottare comportamenti preventivi per tutelarsi da eventuali raggiri.

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Pisogne (Brescia) 18 maggio 2026 – Lezioni di sicurezza c on i carabinieri, con una particolare attenzione alle truff e. All’incontro nella sala Romanino hanno partecipato in molti, per ascoltare i consigli del maresciallo Andrea Musicco. Il comandante della stazione di Pisogne ha illustrato le tecniche più diffuse e insidiose utilizzate dai malviventi, sia attraverso il telefono sia tramite web, canali purtroppo sempre più sfruttati per colpire le fasce vulnerabili della popolazione. Il maresciallo Musicco ha fornito preziosi suggerimenti per non cadere in tranelli di finti operatori, falsi sms bancari o sedicenti parenti in difficoltà. L’accento è stato posto su una regola fondamentale: la prevenzione è la migliore difesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pisogne, gli incontri con i carabinieri e le lezioni anti truffa: “La miglior difesa è la prevenzione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incontri anti truffa coi carabinieri. Strategie e consigli per evitarleProsegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. Carabinieri di Pavia, la lotta al bullismo passa dagli incontri con gli studentiPavia, 28 febbraio 2026 – Proseguono gli incontri tra i carabinieri e gli studenti nell'ambito del progetto "Cultura della legalità".