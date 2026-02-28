Carabinieri di Pavia la lotta al bullismo passa dagli incontri con gli studenti
I carabinieri di Pavia continuano a incontrare gli studenti nell'ambito del progetto
Pavia, 28 febbraio 2026 – Proseguono gli incontri tra i carabinieri e gli studenti nell'ambito del progetto "Cultura della legalità". I militari della Stazione di Pavia hanno incontrato gli alunni dell'Istituto comprensivo "Mino Milani" di Pavia: un confronto incentrato su tematiche di forte attualità nelle scuole come la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Il dialogo con i ragazzi. Il dialogo, che ha acceso un confronto tra i militari dell'Arma e gli studenti ha permesso di affrontare i temi con chiarezza, ribadendo che la legalità non deve essere un concetto astratto ma “un principio da costruire proprio a partire dalla scuola". L'incontro si è concluso con diverse domande e curiosità da parte dei ragazzi, anche oltre gli argomenti del dibattito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
