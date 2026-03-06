incontri anti truffa coi carabinieri strategie e consigli per evitarle

I Carabinieri continuano a organizzare incontri dedicati alla prevenzione delle truffe, rivolti soprattutto alle persone più a rischio. Durante queste sessioni vengono illustrate le principali strategie adottate dai truffatori e vengono condivisi consigli pratici per riconoscere e evitare le truffe. L’obiettivo è fornire strumenti utili alla cittadinanza, con un'attenzione particolare a chi potrebbe essere più facilmente ingannato.

Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. Nella mattinata odierna, presso la sala Riode Finessi del Comune di Codigoro, si è tenuto un incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe, organizzato in collaborazione con Cisl Pensionati e Adiconsum Ferrara. L’evento ha visto la partecipazione del luogotenente Giovanni Guagliumi, comandante della stazione carabinieri di Codigoro, che davanti a una platea di circa 40 cittadini, ha analizzato l’evoluzione di un fenomeno che, oltre al danno economico, comporta un gravissimo impatto emotivo e sociale per le vittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Le stanno sequestrando il conto". Truffa sventata coi consigli dell’ArmaAncora una truffa ai danni di un anziano, stavolta sventata grazie alla prontezza della moglie (che aveva seguito le ‘lezioni’ dell’Arma) e alla...

