A Pisogne si registra un aumento di casi di truffe, con le forze dell'ordine che hanno diffuso alcuni consigli pratici per riconoscere le situazioni ingannevoli. Tra le indicazioni fornite, vengono spiegati i metodi per distinguere un SMS bancario autentico da uno falso, evidenziando elementi come errori grammaticali e richieste di dati sensibili. Inoltre, si suggeriscono segnali utili per identificare un operatore telefonico truffaldino durante una chiamata, come richieste di denaro o informazioni personali.

? Punti chiave Come distinguere un SMS della banca da un falso messaggio truffaldino?. Quali sono i segnali per riconoscere un finto operatore al telefono?. Come reagire immediatamente se un parente finge un'emergenza per denaro?. Cosa fare per segnalare subito un tentativo di frode digitale?.? In Breve Incontro tenutosi il 18 maggio 2026 presso la sala Romanino di Pisogne.. Truffe tramite finti operatori, SMS bancari falsi e sedicenti parenti in difficoltà.. Consiglio di interrompere i contatti e segnalare ogni sospetto al numero 112.. Digitalizzazione dei crimini che permette ai malviventi di colpire a distanza.. Il maresciallo Musicco ha riunito numerosi cittadini nella sala Romanino di Pisogne per spiegare come difendersi dalle nuove strategie dei malviventi, concentrandosi sulle truffe via telefono e sul web questo 18 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisogne, allarme truffe: il maresciallo svela i trucchi dei criminali

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