Alla Bavisela corrono migliaia di atleti e famiglie | Dopo 10 anni il gran ritorno della storica maratona VIDEO

La Trieste Spring Run, conosciuta anche come Bavisela, ha celebrato questa mattina il suo trentesimo anniversario. Per la prima volta dopo dieci anni, si è svolta nuovamente la maratona di 42 chilometri, con partenza e arrivo in piazza Unità e un percorso che include anche Sistiana. Migliaia di atleti e famiglie hanno partecipato alla manifestazione, che ha visto il ritorno di questa storica gara dopo un lungo periodo di assenza.

La Trieste Spring Run, nota anche come “Bavisela”, questa mattina ha festeggiato il suo trentesimo compleanno e lo ha fatto col ritorno dopo 10 anni della storica maratona di 42 chilometri, con partenza e arrivo in piazza Unità passando per Sistiana. Come ha sottolineato Francesca Stefani.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Ponte Carrega: il ritorno della storica edicola votiva 'scomparsa' da anniA tenere alta l'attenzione sulla sorte dell'edicola votiva sono stati gli Amici di Ponte Carrega e la Confraternita di Montesignano. Leggi anche: Mezza maratona Mennea: 1.700 atleti sfidano il Cilento per i 25 anni