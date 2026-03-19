lavori alla piscina esterna pubblicato il bando

Il 16 marzo è stato pubblicato il bando per i lavori di realizzazione di una nuova piscina esterna. La gara riguarda l’assegnazione dei lavori necessari alla costruzione della vasca. Il documento ufficiale è ora disponibile per le aziende interessate a partecipare alla procedura di aggiudicazione. La pubblicazione segna l’avvio formale della fase di selezione per l’intervento.

È stato pubblicato il 16 marzo, il bando con cui verranno assegnati i lavori di realizzazione della nuova vasca esterna. Finalmente la procedura entra nel vivo: le ditte avranno tempo fino alle 10 di mercoledì 15 aprile per presentare offerte e provare ad aggiudicarsi l’appalto del valore di 3.163.752,54 euro. L’importo totale in realtà è di 3.804.450,32 euro, come attestato dall’approvazione del progetto esecutivo, ma tolte le risorse che sarà necessario utilizzare per l’intervento vero e proprio, restano 640.697,78 euro di somme a disposizione. Una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte si procederà con l’apertura delle buste e con l’individuazione della proposta più vantaggiosa per l’ente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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