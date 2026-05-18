Dopo la vittoria contro il Torino, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, si è rivolto al Milan di Allegri. Ha dichiarato che la squadra vuole fare una buona figura in vista delle prossime sfide e ha aggiunto che il futuro rimane da definire. Le sue parole sono state rivolte esplicitamente al club rossonero, senza ulteriori commenti o considerazioni sul resto del campionato. La conversazione si è focalizzata su l’obiettivo di presentarsi al meglio nelle prossime partite.

L'ultima partita della stagione a San Siro si avvicina sempre di più, ma con delle motivazioni ben diverse in campo. Il Milan di Massimiliano Allegri ha bisogno di 3 punti pesantissimi per chiudere al meglio la stagione conquistando la qualificazione in Champions League, il Cagliari arriva già con una salvezza conquistata e tanta serenità. A raccontare lo stato d'animo della squadra ci ha pensato direttamente l'allenatore Fabio Pisacane dopo la vittoria contro il Torino. «Intanto siamo felicissimi perché abbiamo raggiunto un obiettivo difficilissimo, soprattutto se pensiamo a tutto ciò che abbiamo passato quest’anno. Cosa c’è di Pisacane in questa salvezza? Niente, c’è tanto di tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pisacane avverte il Milan: “Vogliamo fare la nostra figura. Futuro? Vedremo”

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Allegri, il commento dopo Cagliari-Milan: Scudetto È troppo presto

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