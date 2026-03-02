Zielinski | Fare il Doblete sarebbe fantastico Derby? Vogliamo mostrare la nostra forza

L’Inter si avvicina alle ultime partite con l’obiettivo di conquistare il doppio trofeo, mentre Zielinski sottolinea il desiderio di dimostrare la propria forza nel derby. Il centrocampista ha espresso entusiasmo riguardo alla possibilità di ottenere il doppio, e la squadra si sta preparando per un finale di stagione che potrebbe portare a un grande successo.

Zielinski. L’Inter sogna in grande e si prepara a un finale di stagione che può trasformarsi in trionfo. A guidare l’ambizione nerazzurra è anche Piotr Zielinski, diventato rapidamente una pedina centrale nello scacchiere di Cristian Chivu. Il centrocampista polacco non nasconde l’obiettivo: “Sarebbe fantastico fare il Doblete, faremo di tutto per vincere questi trofei importanti. È tutto nelle nostre mani“. L’uscita dalla Champions rappresenta l’unico vero rimpianto. Ma la reazione della squadra è stata immediata, come dimostra la vittoria contro il Genoa. “I nostri tifosi sono stati fantastici, ci hanno sostenuto e dato una mano anche col Genoa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

