Andrea Capobianco | Vogliamo fare qualcosa di veramente grande La nostra anima nasce dall’umiltà

Andrea Capobianco si prepara a guidare per la terza volta la Nazionale femminile, un'occasione molto rara nel suo percorso. Con lui, ci sono obiettivi chiari e un team che lavora con entusiasmo e determinazione. La squadra si appresta a affrontare nuove sfide, puntando a risultati importanti e consolidando il proprio ruolo nel panorama internazionale.

Andrea Capobianco sta per vivere, in questo terzo blocco alla guida della Nazionale femminile, un momento rarissimo. Premondiale, quello che può portare a Germania 2026, a dei Mondiali che ci mancano da 32 anni. E per il coach che ha plasmato un’Italia di grandissima sostanza c’è un gran bel sogno. Nell’incontro con la stampa a Roma, di seguito i concetti da lui espressi. Girone con gli USA che sono fortissimi e con debutti, con la Spagna senza Alba Torrens, ma con tanto talento, Porto Rico ha il quintetto forte. Le partite sicuramente da vincere sono quelle con Nuova Zelanda e Senegal?“Penso che dobbiamo giocare tutte le partite. Non mi sono mai abituato a fare dei conti così. 🔗 Leggi su Oasport.it

