Nella mattinata di oggi, i Carabinieri hanno eseguito un’operazione nell’area est di Napoli, portando all’arresto di tredici persone appartenenti al clan Contini. L’intervento ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio che utilizzava un sistema di consegne a domicilio. Durante l’azione sono state sequestrate anche sostanze stupefacenti e materiale utile alle indagini. L’intera operazione si inserisce in una serie di azioni contro le attività criminali nel territorio.

Blitz dei Carabinieri nell’area est del capoluogo partenopeo. Nella mattinata odierna, i militari della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone ritenute legate al clan Contini, storicamente inserito nel cartello camorristico dell’Alleanza di Secondigliano. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto sei arresti in carcere e sette agli arresti domiciliari. Gli indagati, tutti italiani, sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti. L’inchiesta, condotta tra il 2022 e il 2023, ha preso avvio da una perquisizione eseguita nei confronti di uno storico affiliato al clan Contini.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Operazione anticamorra a Napoli: 13 arresti nel clan Contini, smantellata rete di spaccio “delivery”

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