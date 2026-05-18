Pisa Napoli | dominio di tre azzurri Un voto umiliante per Hiljemark Conte centra l’obiettivo

Da calcionews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Pisa e Napoli, il Napoli ha vinto 3-0, con tre giocatori azzurri che si sono distinti per le loro prestazioni. Un giocatore ha ricevuto un voto molto basso, ritenuto umiliante da alcuni commentatori, mentre l’allenatore ha centrato l’obiettivo della partita. Le pagelle dei giornali sportivi hanno analizzato i giudizi sui singoli giocatori, evidenziando le valutazioni più alte e più basse assegnate dai tre quotidiani dopo la sfida della 37ª giornata di Serie A 202526.

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