Pisa Napoli | dominio di tre azzurri Un voto umiliante per Hiljemark Conte centra l’obiettivo

Nella partita tra Pisa e Napoli, il Napoli ha vinto 3-0, con tre giocatori azzurri che si sono distinti per le loro prestazioni. Un giocatore ha ricevuto un voto molto basso, ritenuto umiliante da alcuni commentatori, mentre l’allenatore ha centrato l’obiettivo della partita. Le pagelle dei giornali sportivi hanno analizzato i giudizi sui singoli giocatori, evidenziando le valutazioni più alte e più basse assegnate dai tre quotidiani dopo la sfida della 37ª giornata di Serie A 202526.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Premier League, l’Arsenal vede il titolo: vietato sbagliare contro il Burnley. L’analisi verso il match che può chiudere i giochi Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successo – VIDEO Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisa Napoli: dominio di tre azzurri. Un voto umiliante per Hiljemark, Conte centra l’obiettivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pisa-Napoli 0-3: dominio totale e Champions matematica per il Napoli Sullo stesso argomento Leggi anche: Pisa-Napoli, le formazioni ufficiali: Hiljemark punta su Stojilkovic. Conte sceglie Elmas Pisa-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Hiljemark e ConteAll’Arena Garibaldi è tutto pronto per Pisa-Napoli, con le formazioni ufficiali che definiscono le scelte di Hiljemark e Conte per una sfida delicata... Dominio totale: Rrahmani è l’MVP di Pisa-Napoli napolijournal.com/2026/05/17/dom… #napoli #rrahmaniconte x.com Con 5 partite rimaste in Serie A, l'Inter ha una migliore differenza reti (+49) rispetto a quella di Milan e Napoli per gol segnati (48) reddit Pisa Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie APisa Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 12 ... tpi.it Pisa-Napoli: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Pisa-Napoli di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net