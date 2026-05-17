Pisa-Napoli le formazioni ufficiali | le scelte di Hiljemark e Conte

Allo stadio Arena Garibaldi sono state rese note le formazioni ufficiali per la partita tra Pisa e Napoli. Le squadre sono entrate in campo con le formazioni comunicata dagli allenatori, che hanno schierato i propri giocatori secondo le scelte fatte nelle ultime ore. Tra le decisioni prese, spiccano le scelte di Hiljemark e Conte, che hanno deciso le rispettive formazioni per questa gara. La partita sta per iniziare e l’attenzione è rivolta alle scelte dei tecnici e alle formazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

All’Arena Garibaldi è tutto pronto per Pisa-Napoli, con le formazioni ufficiali che definiscono le scelte di Hiljemark e Conte per una sfida delicata e tutta da seguire. I toscani si presentano con il 3-5-2, puntando su densità in mezzo al campo e sulla coppia Moreo-Stojilkovic in avanti per provare a creare problemi alla retroguardia azzurra. Il Napoli risponde con un 3-4-3 offensivo, nel quale spicca il tridente formato da Elmas, Hojlund e Alisson Santos, sostenuto da McTominay e Lobotka in mediana. Una gara che si preannuncia intensa, con gli azzurri chiamati a dare risposte importanti e il Pisa pronto a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Pisa-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Hiljemark e Conte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NAPOLI vs LECCE in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE A LIVE Sullo stesso argomento Formazioni ufficiali Juventus Pisa: le scelte di Spalletti e HiljemarkGriezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul... Formazioni ufficiali Como Pisa: le scelte di Fabregas e HiljemarkCalciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Mercato Inter, piovono conferme su Andrey... #PisaNapoli, le formazioni ufficiali del match x.com [Discussione Pre-Partita] Pisa vs Napoli reddit Pisa-Napoli, le formazioni ufficiali: out Milinkovic e De Bruyne. Di Lorenzo cambia ruoloUltima trasferta stagionale per il Napoli, chiamato a chiudere definitivamente il discorso Champions sul campo del Pisa. tuttomercatoweb.com Pisa-Napoli, le formazioni: Conte manda in panchina De Bruyne, giocano Elmas e MeretAntonio Conte manda in panchina De Bruyne. Netta bocciatura per il belga nella partita più importante della stagione visto che vale la qualificazione Champions. E il tecnico spedisce in panca Kdb e si ... ilnapolista.it