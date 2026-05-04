Nella zona di Termini a Roma, un’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di cinque persone e alla denuncia di altre quattro individui. Durante l’intervento sono state applicate sanzioni amministrative per un totale di 5 mila euro. L’attività ha coinvolto controlli nelle aree pubbliche e ha portato a diverse misure di contrasto alle irregolarità riscontrate.

Cinque arresti, quattro denunce e sanzioni amministrative per un totale di 5 mila euro: questo è il bilancio di un’operazione ad alto impatto condotta nell’area della stazione Termini. Il dispositivo, coordinato dalla polizia di Stato sotto la guida del dirigente del commissariato Viminale, ha visto la collaborazione della guardia di finanza, del personale Ama e della Sala operativa sociale di Roma Capitale. Controlli e Identificazioni. Nel corso dei controlli, sono state identificate oltre 250 persone, molte delle quali con precedenti penali. Cinque cittadini stranieri, privi di documenti, sono stati accompagnati all’Ufficio immigrazione per verifiche sulla loro posizione.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: maxi operazione nell’area Termini, cinque arresti, quattro denunce e sanzioni

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