Roma controlli sicurezza nell’area della stazione Termini con cinque arresti

Nella zona della stazione Termini a Roma sono stati effettuati controlli di sicurezza che hanno portato all’arresto di cinque persone. Durante le operazioni sono stati verificati anche aspetti legati alla sicurezza stradale e al traffico di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno svolto interventi mirati per garantire la sicurezza pubblica e contrastare attività illegali nella zona.

Operazione interforze per garantire la sicurezza (e non solo) nell’area della stazione Termini a Roma che hanno portato complessivamente a cinque arresti. Gli agenti della Polizia di Stato, i militari della Guardia di Finanza e il personale di Ama (la municipalizzata di Roma per la raccolta rifiuti) e della Sala operativa sociale del Comune di Roma sono stati impegnati in un servizio che li ha visti operare congiuntamente su diversi fronti nel quadrante della stazione Termini sotto la guida operativa del dirigente del Commissariato Viminale. Nel corso delle operazioni sono state identificate oltre 250 persone, molte delle quali già note alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Roma - Controlli a tappeto alla stazione Termini: 4 arresti e 6 denunce

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