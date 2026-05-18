Ordigni nel cantiere del Parco scientifico della Scuola Sant' Anna | si segue la pista anarchica
Durante le ore notturne, nel cantiere del Parco scientifico della Scuola Sant'Anna sono stati trovati alcuni ordigni esplosivi. La scoperta è stata fatta senza che nessuno si rendesse conto della presenza di dispositivi pericolosi, coinvolgendo sia i residenti della zona che i lavoratori che frequentano regolarmente l’area. Le autorità stanno indagando sulla natura degli ordigni e seguendo la pista che porta a gruppi anarchici. Nessuno è rimasto ferito e sono in corso verifiche per chiarire le circostanze dell’evento.
L'evento è avvenuto nella più completa inconsapevolezza dei cittadini che risiedono nella zona e di tutti i lavoratori che quotidianamente trascorrono diverse ore nelle vicinanze del cantiere. Nella notte tra il 7 e l'8 aprile scorsi la mano di un gruppo di anarchici ha piazzato degli ordigni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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