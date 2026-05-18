A Pisa, alcuni studenti hanno avviato diverse cooperative che si occupano di vari ambiti, tra cui doposcuola, supporto psicologico per atleti, agricoltura sociale e organizzazione di eventi sportivi. Questi progetti sono stati ideati e realizzati dagli studenti stessi, coinvolgendo diverse attività legate all’inclusione e al benessere. Le cooperative sono nate come iniziative pratiche, con l’obiettivo di mettere in campo soluzioni concrete a problemi sociali e sportivi.

PISA – Studenti creano cooperative tra sport e inclusione con progetti che spaziano dall’agricoltura sociale al supporto psicologico per gli atleti, passando per doposcuola innovativi e organizzazione di eventi. Le iniziative sono state presentate nella ‘ Piazza delle Idee’, appuntamento promosso da Confcooperative Toscana nell’ambito del progetto ‘Verso Toscana 2030 – Il Rinascimento della Cooperazione’. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci sono stati gli studenti del Liceo Russoli di Pisa e dell’ Istituto Pesenti di Cascina, che hanno sviluppato vere e proprie imprese simulate con finalità sociali e inclusive. Il Russoli ha presentato... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pisa, cooperative simulate dagli studenti: dal doposcuola agli psicologi per atleti

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